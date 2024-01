Des plaques de glace qui tombent des camions : "Un phénomène récurrent" selon Alain, chauffeur poids lourd

La neige et le gel arrivent sur la Belgique. Un mélange parfait pour que des plaques de glace se forment sur le toit des camions. Alain, chauffeur poids lourd depuis une trentaine d’année, nous a contacté via le bouton orange "Alertez-nous", pour mettre en garde les automobilistes.

Comme chaque matin depuis 30 ans, Alain prend le volant de son camion. Originaire de Liège, il est souvent confronté au froid et aux gelées en hiver, comme d’autres de ses collègues. Il veut aujourd'hui prévenir les usagers de la route d'un problème récurrent. Alain nous a envoyés, via le bouton orange "Alertez-nous", la photo d’un camion à la vitre cassée. La cause ? Celui-ci a reçu une plaque de glace sur son pare-brise. "En effet, avec la condensation, de l’eau s’amasse sur le toit des camions, notamment ceux avec une bâche. Lorsque les températures sont négatives, cela se transforme en plaque de glace", indique Alain.

À lire aussi Un bus TEC rate son virage et effectue une sortie de route à cause du verglas à Ham-sur-Heure-Nalinnes

Ensuite, lorsque le chauffeur du poids lourd prend la route, cette plaque peut se décoller et finir sur le véhicule derrière ou à côté du camion. "C’est ce qui est arrivé à ce camion. Moi-même, j’ai pu constater ce phénomène récurrent tout au long de ma carrière", poursuit le chauffeur. Avec l'expérience, Alain adapte désormais sa conduite : "Je ne suis jamais de trop près les camions et dès que possible, je les double. J’appelle les conducteurs à être vigilants".

Que dit Vias ?