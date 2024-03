Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

07h09

Des files autour de Bruxelles

Pas d'incidents sur notre réseau routier.

Point très bref car les seules files sont autour de Bruxelles : sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction du Carrefour Léonard où vous devrez ajouter 20 minutes à votre temps de parcours.

Plus au nord de Bruxelles, toujours sur ce ring intérieur, vous ajoutez 8 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen et dans l'autre sens 2 petites minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel.