Jusqu'à cinq ans de prison pour des attaques liées à des activités criminelles

Six Néerlandais ont été condamnés mardi devant le tribunal correctionnel d'Anvers à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison pour avoir perpétré des attaques liées à des activités criminelles. Le domicile d'un ouvrier portuaire et une entreprise fruitière ont notamment été visés.

Les trois occupants ont été interpellés. Une enquête plus approfondie a permis d'identifier trois autres suspects, mais aussi d'établir un lien entre les différentes attaques.

Les faits remontent à l'été 2022. En juillet, le domicile d'un docker situé à Beveren, en Flandre orientale, a été la cible d'une attaque. En septembre, un engin explosif a été déclenché dans l'ancien commerce d'une entreprise fruitière dans le quartier Eilandje à Anvers. Pour ce deuxième incident, un véhicule immatriculé aux Pays-Bas a été identifié et intercepté grâce à des images de vidéosurveillance.

Les six prévenus ont depuis été reconnus coupables par le tribunal de première instance. Deux d'entre eux ont écopé de cinq ans de prison, contre quatre ans pour les quatre autres.

Les prévenus ont tenté de minimiser leur rôle au cours du procès. Par exemple, l'un des prévenus condamné à cinq ans de prison a affirmé qu'il ne jouait que le rôle de chauffeur et qu'il ignorait le plan, une déclaration peu crédible au dire du juge. "Il était conscient de ce qui allait se passer", a-t-il soutenu. "De telles attaques nécessitent préparation et coopération, et les prévenus sont venus spécialement des Pays-Bas pour cela."

Même si personne n'a été blessé, le tribunal correctionnel prend les faits très au sérieux. "Cela provoque de la panique et de la peur pour les propriétaires des bâtiments concernés et des environs, et nourrit aussi un sentiment d'insécurité parmi la population."