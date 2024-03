La CGSP dénonce un droit de grève réduit à une "quasi inexistance"

Le torchon brûle entre les syndicats des prisons et le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt. Un mouvement de grève à durée indéterminée débutera le 1er avril à 22h00. Les représentants du personnel dénoncent l'absence de mesure pour réduire la surpopulation carcérale et une révision du service minimum rendant le droit de grève "quasi inexistant", s'insurge vendredi la CGSP.

"C'est à la surpopulation qu'il faut s'attaquer, pas au droit de grève", assène le syndicat socialiste. "Sécurisez la situation du personnel et humanisez le bien-être des détenus. Résolvez ces problèmes et le ciel s'éclaircira", adresse-t-il au ministre de la Justice.

Jeudi, une entrevue entre M. Van Tigchelt et les représentants des travailleurs a tourné court. Les syndicats ont quitté la table de négociation et activé leur préavis pour le 1er avril lorsque le ministre a évoqué une réforme du service minimum. Des actions spontanées ont eu lieu dans la foulée à Bruxelles et en Flandre.