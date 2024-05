Laeticia et Fabio ont la frayeur de leur vie en recevant un projectile sous un pont de l'E42: "Le toit est percé et tout cassé"

Fabio Marasti et son épouse Laetitia Joiris, glaciers connus à Verviers, se déplaçaient en voiture sur l'E42 depuis Liège lorsqu'une pierre est tombée sur leur véhicule. Nos confrères de Sudinfo rapportent cette information qui rappelle, forcément, l'affaire de la taque d'égout jetée depuis un pont, qui a tué Gheorghe, un routier roumain.

Il est 13h45, Fabio et Laetitia reviennent de Liège où ils sont allés faire des courses. Un trajet sans histoire jusqu'à ce moment que nous raconte Laetitia : "On passe sous l'autoroute, à hauteur du pont de Dison et on ramasse un projectile sur le toit. Très vite on se demande ce qui nous arrive. On voit que le toit est percé et tout cassé et on comprend", nous dit-elle.