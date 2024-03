L'avocat de Sara B., gérante présumée d'une société-écran, plaide l'acquittement

Pour le parquet fédéral, ce dernier est membre d'une organisation criminelle active dans un trafic de cocaïne. Le trentenaire est poursuivi pour plusieurs infractions liées à ce réseau, comme le recel de documents tirés de bases de données policières, des faux en écriture pour placer des hommes de paille à la tête de sociétés-écrans, etc.

Sara B. aurait, elle, servi de prête-nom à la société SRL D&S Company, dont elle a été l'administratrice. Toutefois, selon la défense, cette entreprise n'était pas une "société paravent" comme présentée par l'accusation. "Cette sandwicherie occupait l'immeuble déclaré et l'exploitait pour vendre des produits d'alimentation." Quand la SRL D&S Company est devenue une société de transports, Sara B. n'a plus été son administratrice.

"Rien ne prouve que Sara B. était au courant des activités prétendument infractionnelles d'Anwar B.", a assuré son avocat.

Par ailleurs, la prévenue avait certes convenu en auditions connaître un certain "Monsieur M.". Cependant, elle faisait alors référence à son médecin traitant et non à Eridan M.G., l'un des dirigeants présumés de l'organisation criminelle, a insisté son avocat.