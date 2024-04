Le parquet requiert la disqualification d'une tentative de meurtre en coups et blessures

Le parquet a requis lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de deux ans de prison par défaut contre un prévenu poursuivi pour une tentative de meurtre. Le ministère public a également sollicité la disqualification des faits en coups et blessures.

Le 28 mars 2023, un homme a été victime d'un coup de couteau au thorax au sein du domicile du prévenu. Selon ce dernier, la victime et un ami à elle se sont présentés à sa porte d'entrée. "La version du prévenu est de dire que la victime a sorti un couteau et, connaissant quelques techniques de self-défense, il a alors désarmé cette dernière avant de lui asséner un coup de couteau", a précisé le ministère public.

Le ministère public a requis une disqualification de la tentative de meurtre en coups et blessures, un doute devant profiter au prévenu qui est jugé par défaut. "Je ne peux pas exclure que la victime soit venue sur place avec un couteau et qu'elle ait été désarmée pour se défendre. On peut considérer qu'il y a un doute sur l'intention homicide, même en cas de défaut du prévenu ici à l'audience", a détaillé le substitut Bouilliez.

Jugement le 13 mai.