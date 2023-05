"Le sommet de la douleur qu’on peut infliger à des parents": témoignage bouleversant d'un policier suite à une intrusion sur les voies de chemin de fer

Les intrusions sur les voies de chemin de fer représentent un danger extrême. En 2022, 6 personnes ont perdu la vie, explique Infrabel, qui lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux (les jeunes sont spécialement visés), accompagnée de nouvelles images de caméras de surveillance, et d'un témoignage inédit, celui de Joël Loir (voir vidéo ci-dessus). Il est inspecteur à la Police Fédérale des Chemins de fer depuis 27 ans.

Il raconte les premières minutes d’une intervention, les devoirs d’enquête et l’annonce déchirante d’un décès à la famille d’une victime. "Annoncer le décès d’un enfant dans pareilles circonstances est le sommet de la douleur qu’on peut infliger à des parents. Les policiers ne sont pas des Robocops. Nous restons des êtres humains. Avec le temps, on arrive à se détacher des images mais ce qui est impossible à gommer, ce sont les cris de douleur des parents quand on leur annonce que leur enfant est passé sous un train".