Le suspect arrêté au Maroc a avoué les faits, confirme le parquet de Bruxelles

"La police judiciaire fédérale de Bruxelles, en étroite collaboration avec les autorités marocaines, a réalisé une percée importante dans une affaire de menaces et d'extorsions visant plusieurs écoles belges", a souligné le parquet de Bruxelles. Le suspect avait en effet menacé dimanche, dans un courriel, une quinzaine d'écoles (réparties sur 26 sites scolaires) à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Le parquet de Bruxelles mène actuellement l'enquête et reste en contact étroit avec les pouvoirs compétents au Maroc. Les enquêtes ultérieures devront révéler le motif exact du suspect.

Pour retracer l'origine des menaces, l'équipe Osint (pour "Open Source Intelligence Technique") de la police judiciaire fédérale a travaillé en collaboration avec des partenaires internationaux. "Grâce à l'utilisation de technologies avancées et à une coopération étroite avec les autorités marocaines, les équipes ont finalement réussi à localiser le suspect et à procéder à son arrestation au Maroc", a précisé le parquet de Bruxelles.

"Cette coopération internationale montre que les menaces transfrontalières sont prises au sérieux et traitées conjointement. Elle souligne également l'importance de la solidarité internationale dans la lutte contre les menaces et les crimes qui mettent en péril la sécurité et le bien-être des citoyens", a conclu le parquet.