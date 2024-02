Le tueur en série R. Hardy devra indemniser Veerle Eyckermans à hauteur de 200.000 euros

En mars 2018, la cour d'assises du Limbourg a condamné Renaud Hardy à la prison à perpétuité et à 15 ans de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pour les assassinats de Maria Walschaerts, âgée de 82 ans, à Malines et de Linda Doms, 52 ans, à Hofstade, ainsi que pour deux viols avec torture et deux tentatives d'assassinat. Veerle Eyckermans et la doctoresse A. H. ont survécu à ces tentatives d'assassinat.

Le 14 février 2015, l'actrice avait été attaquée par son voisin, Renaud Hardy, dans son jardin à Zemst. L'agresseur lui avait assené, avec le manche cassé d'une pioche, plusieurs coups puissants à la tête, dont un aurait pu être fatal à Veerle Eyckermans avait conclu le médecin légiste. Alerté par les cris de la victime, un autre voisin avait retrouvé l'actrice le visage en sang au pied d'un arbre, où elle s'était réfugiée.