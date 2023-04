Mexique: deux morts dans l'incendie d'une montgolfière au-desssus de Teotihuacan

"Les passagers ont sauté de la montgolfière", a indiqué dans un communiqué le gouvernement de l'Etat de Mexico (à la périphérie de la capitale), précisant qu'une mineure souffrait de brûlures.

Les deux victimes sont une femme de 39 ans et un homme de 50 ans. La victime mineure souffre de brûlures au premier et au second degré au visage et d'une fracture du fémur droit, ajoute le communiqué sans préciser le nombre total de passagers.