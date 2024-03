Policier tué à Lodelinsart: voici tous les éléments connus à l'heure actuelle

Jonathan était un policier de 36 ans, basé à Vottem. Il était père de deux petites filles, l'une âgée d'un an et demi, l'autre de trois et demi. Il était originaire de Basècles (commune de Beloeil). Le policier était passionné de moto depuis son adolescence et préparait d'ailleurs le Dakar 2025.

Le policier gravement blessé

Selon nos confrères de Sudinfo, le policier gravement blessé lors des tirs de Ricardo Gomez aurait reçu une balle dans la colonne vertébrale. Il serait paralysé des jambes.