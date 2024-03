Jonathan, 36 ans, était père de deux enfants: qui est le policier tué lors de la perquisition à Lodelinsart?

Jonathan est mort, ce lundi, dans l'exercice de ses fonctions. Ce policier de 36 ans a participé à la perquisition du domicile de Ricardo, à Lodelinsart et a été tué sous ses balles. Il était père de deux petites filles et passionné de moto depuis son adolescence. Le policier préparait d'ailleurs le Dakar 2025.

"C'est un jour noir pour la police belge", déclarait Éric Snoeck le commissaire général de la police fédérale, lors de la conférence de presse de ce matin. Il fait référence au décès de Jonathan, 36 ans, tué dans une scène de tirs survenue lors d'une perquisition menée à Lodelinsart.

D'après nos informations, Jonathan était papa de deux petites filles, l'une âgée d'un an et demi, l'autre de trois et demi. Il était originaire de Basècles (commune de Beloeil).