Policier tué à Lodelinsart: l’ex-compagne de Ricardo, le forcené, a été auditionnée, elle raconte ce qu'il s'est passé

Ce qu’il s’est passé

D’après des informations de Sudinfo, l'ex-compagne de Ricardo Gomez a été auditionnée en tant que témoin. Malgré la violence des événements et son implication, Muriel ne serait intervenue en rien. Selon la source de nos confrères de chez Sudinfo, elle a expliqué sa relation avec Ricardo et a noté qu'ils étaient ensemble lors de la perquisition de la police dans le domicile.

Muriel est donc également revenue sur le déroulement de l'opération policière. Il est à noter qu'il y a eu plus de dix échanges de tirs entre Ricardo et les forces de l’ordre, selon elle. Le policier a été touché entre deux plaques qui composent le gilet pare-balles et non à la gorge, comme cela a été dit auparavant.