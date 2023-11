Près de 85 interventions réalisées par les pompiers à Bruxelles en raison de la tempête

Les pompiers de Bruxelles ont clôturé, jeudi vers 17h00, 85 interventions pour des dégâts liés à la tempête, a déclaré leur porte-parole, Walter Derieuw. Une quinzaine de missions sont toujours en cours et 180 demandes d'intervention sont sur liste d'attente, a-t-il précisé, ce qui ne veut pas dire que toutes ces demandes nécessiteront un déplacement des pompiers.

Le porte-parole a encore indiqué que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) de Bruxelles s'approche des 600 interventions menées aujourd'hui, comprenant des interventions "ordinaires" et d'autres liées à la tempête, c'est-à-dire presque deux fois plus qu'une journée habituelle.

À la suite des fortes rafales de vent, les pompiers ont été appelés essentiellement pour des arbres arrachés et des branches tombées sur la voie publique, mais aussi par exemple pour des morceaux de balcon tombés de plusieurs étages et des bâches de chantier qui se sont partiellement détachées.