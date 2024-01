Quatorze ans requis contre Ali R., l'un des principaux prévenus du dossier Encro

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles 14 ans de prison à l'encontre d'Ali R. L'homme est l'un des principaux prévenus du procès Encro, relatif à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Une peine de 40 mois d'emprisonnement a également été réclamée contre sa femme Sarah R.

Selon le parquet fédéral, Ali R. a non seulement dirigé une organisation criminelle active dans la culture et le trafic de cannabis, mais a également été membre d'une autre organisation qui projetait d'importer de la cocaïne vers la Belgique. Pour appuyer ses dires, le procureur s'est basé sur plusieurs photos retrouvées sur le téléphone du prévenu, notamment des images d'arme à feu, de "pains" de cocaïne, de plantations de cannabis et d'un faux document d'identité au nom d'un autre prévenu, Richard G.

Plusieurs conversations retrouvées sur un GSM équipé de la messagerie Sky ECC démontrent également l'implication d'Ali R. dans ces trafics, selon le parquet. L'homme y évoque notamment un hélicoptère et un bateau destiné au transport de marchandise. "Monsieur R. nous dit qu'il est mythomane, mais on retrouve effectivement des recherches pour un bateau, un prix est même évoqué", a précisé le procureur fédéral. "Il est aussi question du transport de cannabis depuis le Maroc vers l'Espagne en hélicoptère et de transport par bateau depuis l'Afrique et l'Amérique latine."