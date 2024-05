Exclu RTL info - mort de Laura Trappeniers et disparition de Marc Olbrechts à Tenerife: aucune trace de lutte ou de bagarre

RTL info s'est procuré de nouveaux éléments en exclusivité. D'après nos informations, la police espagnole n'a constaté aucune trace de lutte ou de bagarre, ni dans la maison du couple ni dans la maison qu'ils mettaient en location. Rien n'a été volé non plus: les GSM, ordinateurs et portefeuilles ont été retrouvés à l'intérieur de l'habitation.

Les enquêteurs sont vraisemblablement en possession d'images exploitables, car le couple disposait d'un système d'alarme avec prise d'images.