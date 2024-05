Sevran: une fusillade fait un mort et des blessés, le maire dénonce le trafic de drogue

Une personne a été tuée et plusieurs grièvement blessées dans la nuit de vendredi à samedi à Sevran, ville pauvre de Seine-Saint-Denis, une fusillade que le maire attribue à la guerre de plus en plus violente que se livrent les trafiquants de drogue.

Les faits se sont produits vendredi vers 23H45, dans le quartier des Beaudottes de la commune de 52.000 habitants, située à 25 km au nord-est de Paris, où le taux de pauvreté a atteint 33% en 2021 selon l'Insee.