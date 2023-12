"Tout le monde a crié": une jeune fille de 16 ans, coincée entre les portes d'un bus, a été traînée sur plusieurs kilomètres en Flandre

Une jeune fille de 16 ans a été coincée entre les portes d'un bus scolaire De Lijn sur plusieurs kilomètres mardi, ont rapporté les médias Het Laatste Nieuws et VTM Nieuws. La société de transports en commun flamande va enquêter sur ces faits.

L'incident s'est déroulé sur la ligne 503, entre Steenokkerzeel et Kampenhout, en Brabant flamand. La jeune fille a pris le bus mardi matin, comme tous les matins, et, alors qu'elle tentait de monter dans le véhicule, les portes du bus se sont refermées, emprisonnant l'une de ses jambes tandis qu'elle se trouvait encore à l'extérieur.

Le bus a ensuite redémarré. Comme la porte bloquant sa jambe s'était mal refermée, l'adolescente a réussi à s'agripper au côté intérieur de la porte. Le bus a ensuite roulé sur environ quatre kilomètres jusqu'à ce qu'il s'arrête. La jeune fille présente quelques contusions. Ses parents ont indiqué qu'ils allaient porter plainte. "Les enfants dans le bus ont crié de s'arrêter, mais le conducteur est même passé devant un arrêt", raconte la maman à nos confrères du Nieuwsblad. Elle continue: "Ce n'est que quatre kilomètres plus tard qu'il s'est arrêté. Femke (NDLR: l'adolescente) a pu remonter dans le bus et des étudiants ont pris soin d'elle. Heureusement, elle n’a subi aucune blessure." "Nous prenons cela très au sérieux et regrettons fortement cet incident", a réagi un porte-parole de De Lijn.