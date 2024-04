"Tout le monde en a besoin": la fibre gagne du terrain en Belgique

Le territoire belge est de plus en plus couvert par la fibre : près de 147 villes sont concernées. Mais où en sommes-nous ?

Vous avez sans doute vu des chantiers un peu partout. Vous avez peut-être reçu un courrier dans votre boîte aux lettres annonçant une future installation. Ou peut-être vous êtes déjà raccordé à la fibre ?

Le déploiement a débuté en 2017. Plus de 1,75 million de foyers et entreprises sont désormais connectables à la fibre, soit 30 % du territoire (principalement les grandes villes). Un peu plus de 147 villes belges sont concernées : "Tout le monde a besoin de cette connexion : les entreprises, les citoyens, les bibliothèques... La fibre permet une belle connectivité", indique Caprine Girboux, directrice de la Communication de la ville de Wavre. "C'est énormément de chantiers. On voit une maison toutes les 10 secondes", précise Laurent De Meutter, directeur chez Proximus.