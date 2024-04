Deux ados interpellés à La Calamine au volant d'une voiture non immatriculée

Un peu avant cette interpellation, une personne s'était manifestée auprès de la police et avait indiqué que deux véhicules étaient stationnés au milieu de la rue de la Poste à Astenet, sur le territoire de la commune de Lontzen et que plusieurs personnes se trouvaient à bord de ces voitures.

Les agents se sont rendus sur place et ont constaté qu'un groupe d'une dizaine de jeunes qui se trouvaient près des voitures s'est rapidement dissipé. Deux d'entre eux sont montés dans un véhicule qui a pris la fuite. Une course-poursuite s'est alors engagée en direction d'Hergenrath à La Calamine, détaille la zone de police. Un premier barrage routier a été installé mais les fuyards y ont échappé en faisant demi-tour, manquant au passage de percuter une voiture de police. Un second barrage a alors été mis en place à hauteur de la chapelle dédiée à Catherine de Sienne à Hergenrath. Il permettra d'interpeller les fuyards. C'est alors que les policiers constateront qu'ils n'ont que 15 ans et que le véhicule, qui appartient au père de l'un d'entre eux, est en défaut d'immatriculation et d'assurance, raconte la zone.