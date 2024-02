Trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Louvain: des centaines de familles privées d'électricité

La panne de courant qui paralysait depuis 15h00 le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Louvain, d'une part, et la capitale et l'aéroport de Zaventem, d'autre part, a été résolue peu après 16h00 samedi, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Des perturbations restent toutefois à prévoir.

D'après Infrabel, le problème venait du réseau de distribution dont Fluvius est responsable.