Un animateur condamné à 12 mois de prison pour détention d'images d'enfants violentés

Les jeunes filles concernées avaient entre 12 et 18 ans, avait indiqué le ministère public lors de la précédente audience. L'homme avait déjà été jugé pour des faits similaires en 2003. Il y a quelques années, lorsque le centre avait été officiellement reconnu par la Communauté germanophone et que les contrats de travail avaient été modifiés, le prévenu avait fait part de la suspension du prononcé dont il avait bénéficié en 2003 à son employeur.

Alors que l'homme avait constaté que sa consommation de films pornographiques évoluait et se dirigeait à nouveau vers les enfants, il en avait parlé avec son employeur et avait alors fait un pas de côté et avait arrêté de travailler pour le centre d'animation, où il était en contact avec des enfants et des jeunes adultes.