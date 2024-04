Un camionneur interpellé à Raeren lors d'une vaste opération de contrôles transfrontaliers

Un camionneur a été appréhendé à Raeren dans le cadre d'une vaste opération de contrôles transfrontaliers menée mardi entre 12h00 et 21h00 aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. La zone de police Vesdre-Gueule indique que 300 agents belges, néerlandais et allemands étaient mobilisés de part et d'autre des frontières lors de cette opération.