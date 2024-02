Un enseignant d'une école maternelle arrêté pour réalisation et publication d'images pédopornographiques, à Grammont

Un enseignant d'une école maternelle de Grammont de 38 ans a été arrêté pour réalisation et publication de pédopornographie sur le web. En effet, Europol a trouvé des images pédopornographiques sur le Darkweb, des images d'enfants entre 2 et 5 ans, et est parvenu à remonter jusqu'à l'homme.

Interpellé, l'enseignant a partiellement reconnu les faits et est actuellement en détention à la prison d'Audenarde. Les photos retrouvées auraient été prises récemment et probablement dans l'école où il travaille. Celui-ci y enseigne depuis 7 ans.