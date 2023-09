Un jeune homme poursuivi pour l'agression d'une personne malvoyante à Hamois

La victime venait de descendre du train lorsqu'elle a croisé la route de deux individus, à savoir le prévenu et son beau-père. "L'un d'eux, le plus âgé, m'a tenu les mains, a pris appui sur ses pieds et a sauté pour me mettre un coup de boule. Le plus jeune, qui m'avait contourné, m'a ensuite frappé à la tempe. Ensuite, j'ai perdu conscience, je ne me souviens plus de rien", a expliqué la victime à l'audience. Malgré ces explications, seul le plus jeune d'entre eux est poursuivi.

L'homme a été abandonné sur place par son agresseur qui a fini par appeler les secours une heure plus tard. La victime a subi une fracture du nez et conserve des séquelles de l'agression. "De naissance, monsieur est totalement aveugle de l'œil gauche et présentait, avant l'agression, une acuité visuelle d'1/10e. Depuis, elle est de 0,20 ", ajoute la partie civile.