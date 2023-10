Un jeune randonneur belge fait une chute de plusieurs dizaines de mètres... et survit: "Un véritable miraculé"

Selon les informations de nos confrères français de France Bleu, un randonneur belge âgé de 22 ans a fait une terrible chute de 40 mètres à Campan, dans les Hautes-Pyrénées, ce mardi.

S'il a bien survécu à sa chute, on parle ici d'un miraculé : en plus d'avoir chuté de plusieurs dizaines de mètres, le jeune homme est resté inconscient toute une nuit en pleine nature. C'est un appel reçu sur son téléphone qui l'a fait revenir à lui et qui lui a permis d'appeler les secours.