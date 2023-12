Un meurtre brutal: tuée à Knokke, Véronique a reçu plus de 200 coups de couteau

Véronique, une infirmière de 36 ans, a été tuée de plus de 200 coups de couteau à son domicile de Knokke-Heist. La victime est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. "Il y avait du sang partout dans le couloir. C’était terrible à voir", a confié un voisin. La police avait rapidement arrêté un suspect: Jürgen M., l'ex-compagnon de Véronique.

L'autopsie vient de révéler la violence du crime. Véronique a reçu plus de 200 coups de couteau. "Je n’ai jamais vu ça, plus de 200 blessures à l’arme blanche, c’est vraiment exceptionnel", a confié le docteur Joris Vranken à Het Laatste Nieuws. "Ce que nous pouvons conclure, c'est que cette personne a accumulé beaucoup de colère. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé soudainement dans une dispute qui a eu un excès de rage et qui a ensuite réagi face à la situation. Ici, c'est quelqu'un qui a accumulé de la frustration et une colère importante, et puis il a explosé", indique Ignaas Lindemans, psychiatre judiciaire.