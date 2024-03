Une arnaque "classique" est de retour avec le soleil: la police appelle à la vigilance

Avec le mois de mars reviennent les beaux jours, le chant des oiseaux mais aussi les faux démousseurs ou réparateurs de toiture. Une habitante de Boussu dans le Hainaut en a fait les frais ce mardi 5 mars, explique la Zone de Police Boraine. Un jeune homme s’est présenté chez elle en prétextant qu‘alors qu’il installait des panneaux photovoltaïques chez la voisine il avait remarqué qu’une tuile était arrachée de son toit.

Avec l’aide de son collègue, il propose alors, contre une coquette somme en liquide, de remettre la tuile en place mais aussi de réparer une fissure dans le mur qu’ils viennent de constater. L’habitante accepte, leur donne accès à sa maison et les accompagne en direction du toit. Le complice prétexte avoir besoin d’outils qui se trouvent dans son véhicule et en profite pour fouiller le rez-de-chaussée de l’habitation et dérober de l’argent.