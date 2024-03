Une Belge et son fils décèdent dans un accident à Berlin: "C'est épouvantable", confie le bourgmestre de Saint-Ghislain

"L'enfant allait dans nos activités des Gribouill'art et nos activités extrascolaires à la Ville. Une partie des proches travaille à la Ville... Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous fait énormément de peine. Perdre une femme de 41 ans, perdre un enfant de 4 ans, encore plus grave", glisse-t-il.

Le papa et mari des deux personnes décédées est pompier à Saint-Ghislain. Le bourgmestre souligne que ce doit être encore plus difficile pour lui : "Être pompier, avoir l'habitude d'intervenir sur des lieux de sinistres ou des accidents, et puis ici, vivre directement lui et voir qu'il ne peut rien faire par rapport à son épouse qui est malheureusement décédée sur le coup. Le fils, on a tenté de le sauver, il y a eu une intervention, mais ça n'a pas été. Je pense que perdre les deux en même temps, c'est épouvantable et je pense que ça va toucher l'ensemble de nos écoles, l'ensemble des jeunes, l'ensemble de l'administration communale, et choquer par ce qui est arrivé ici."

Pour lui, les circonstances "d'imprudence, d'inconscience" touchent d'avantage. "D'ailleurs, je pense qu'une enquête est ouverte et il y aura autopsie pour voir si il n'y a pas eu homicide involontaire", ajoute Daniel Olivier.