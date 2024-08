Une femme belge de 28 ans retrouvée pieds et mains liés au Pakistan: elle dit avoir été séquestrée et violée durant 5 jours

D'autres perquisitions sont prévues au domicile de l'agresseur présumé. Il devrait, lui aussi, subir un examen médical. L'enquête se poursuit afin de reconstituer les événements qui ont conduit à la découverte de la victime.

L'ambassade belge au Pakistan a réagi sur X, sans confirmation que la victime soit de nationalité belge : "Nous avons été informés de l'incident tragique survenu aujourd'hui à Islamabad, impliquant une femme de 28 ans. À ce stade, nous n'avons pas la confirmation que la victime est une citoyenne belge. Nous lui apportons cependant tout notre soutien et condamnons cette agression avec la plus grande fermeté. La section consulaire suit la situation de très près et est en contact direct avec les autorités locales pour faciliter l'enquête".

We've been informed of the tragic incident that took place today in ISB, involving a 28y.o. woman. At this stage, we have no confirmation that the victim is a Belgian citizen.



We however offer her our full support, and condemn this assault in the strongest possible terms.