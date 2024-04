Anniversaire du Roi Philippe: comment la sécurité et celle de ses proches est-elle assurée ?

Le roi Philippe célèbre son 64e anniversaire. Sera-t-il entouré de ses gardes du corps ? Le Roi, la Reine et leurs enfants sont-ils toujours sous surveillance ?

La réponse est catégorique : oui. Le roi Philippe bénéficie d'une protection constante de ses gardes du corps. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette présence sécuritaire est très discrète, c'est ce qu'affirme le palais royal.

Un détachement de sécurité, mis en place par la police fédérale, assure également la sécurité de la famille royale. Leur mission : assurer la sécurité lors des visites officielles, des déplacements à l'étranger, mais aussi lors des activités personnelles des membres de la famille royale.

Cela dit, le Palais, lui aussi, reste très discret sur le dispositif de sécurité, pour des raisons évidentes.

Mais nous avons glané quelques précisions auprès d'experts royaux et journalistes qui, eux aussi, accompagnent de temps à autres Les Souverains, lors de visites.

Lorsque la famille royale belge se déplace à l'étranger, les gardes du corps jouent un rôle crucial. En amont, ils planifient et sécurisent chaque détail de la visite, veillant à ce que tout se déroule sans accroc. Sur place, ils assurent la protection rapprochée, gèrent les foules et veillent à la sécurité, qu'il s'agisse de citoyens venus saluer le roi et la reine, d'officiels ou de journalistes.