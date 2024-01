"Ce dont j'ai besoin, c'est de la sérénité": la princesse Claire fête ses 50 ans

La princesse Claire fête ses 50 ans. À cette occasion, le magazine Place Royale l'a rencontrée. L'épouse du prince Laurent supplée de plus en plus la reine Paola, elle est même devenue vice-présidente de la fondation Reine Paola.

Tournée vers les autres, elle séduit par sa simplicité. Pour la Fondation Reine Paola, la princesse Claire visite ce jour-là une école de chant, qui forme au chant les enfants fragilisés par la vie. La princesse Claire s'est donné la mission de rendre fière sa belle-mère, en multipliant les visites sur le terrain, pour porter les causes qui lui sont chères.

Par contre, pour ce qui est de son souhait pour cette nouvelle année, la princesse a un souhait en particulier : "(...) Qu'on ne me dise plus jamais "ah non, je ne sais pas ce qu'est la Fondation Reine Paola. (...)". Enfin, sur le plan personnel, la princesse souhaite "de la sérénité. Si je l'ai, alors je vais bien".

Un renfort précieux pour la Fondation Reine Paola, qui œuvre pour l'intégration des jeunes. Depuis 1992, plus de 1100 projets sociétaux ont pu être portés.