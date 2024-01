Prévisions météo: nouvelle alerte jaune sur tout le territoire, avant le retour de températures plus douces

Le ciel sera assez nuageux avec un léger risque de précipitations pouvant temporairement être hivernales, selon les prévisions de l'IRM à l'aube. L'Institut royal météorologique a d'ailleurs émis un avertissement jaune aux conditions glissantes sur tout le territoire jusqu'en début d'après-midi. Les maxima seront compris entre 2 et 9 °C.

Ce risque sera passager, car cette zone de précipitations sera suivie de courants plus doux avec des températures qui redeviendront positives après son passage. Après une nuit froide, les températures remonteront en effet lentement pour atteindre 2 à 9°C en fin de journée, en se dirigeant des hauts plateaux de l'est vers le littoral. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort en fin de journée. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

La nébulosité sera abondante et une zone de précipitations très affaiblie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Quelques faibles pluies pourront se produire par endroits, éventuellement précédées de petites pluies verglaçantes en début de journée, surtout sur l'ouest du pays. Celles-ci pourront temporairement rendre les routes glissantes, si bien que l'IRM a émis une alerte jaune pour des conditions glissantes jusque 14h.

Une zone de pluie active accompagnée de vents soutenus traversera notre pays d'ouest en est. Après son passage, le temps redeviendra plus sec à partir du littoral avec des éclaircies qui s'élargiront en cours d'après-midi. La hausse des températures se poursuivra avec des maxima de 6 degrés en haute Ardenne à 11 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera d'abord assez fort le long du littoral, même très fort. Les rafales atteindront 80 à 90 km/h. Après le passage de la zone de pluie, le vent redeviendra plus modéré.

La nuit prochaine, une zone de pluie plus active accompagnée de vents soutenus envahira notre pays par le littoral. Les minima de 2 à 8 degrés seront observés en soirée, et le redoux s'accentuera au cours de la nuit.

Mardi

La matinée sera ensoleillée avec des voiles de nuages élevés. Les nuages bas et la grisaille recouvriront l'Ardenne. En cours de journée, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest, puis des pluies suivront. Les maxima seront atteints en soirée et varieront entre 7 ou 8 degrés dans les Hautes Fagnes et 13 degrés en Basse Belgique.