"Si ça ne s'améliore pas, les entreprises vont devoir licencier": le secteur de la construction pessimiste en ce début d'année

Le secteur de la construction est pessimiste en ce début d'année. Selon la dernière enquête conjoncturelle de la fédération Embuild, 57% des entreprises de construction et d'installation remarquent une baisse du nombre des nouveaux contacts intéressés depuis le dernier trimestre de l'année 2023 et 24% remarquent même une forte baisse, que ce soit pour les constructions ou les rénovations.

D'autant plus que la flambée des prix des matériaux est derrière nous, tout comme celle des prix des biens immobiliers. "En d'autres termes, les étoiles s'alignent pour investir dans le bâtiment et la rénovation", estime-t-il.

Pour la fédération, une décision pourrait éclaircir son ciel : que le gouvernement fédéral revienne sur sa décision de maintenir le taux de TVA à 6% uniquement pour les projets de particuliers. "En effet, les grands projets (de promoteurs, NDLR) sont nécessaires pour l'extension et la rénovation de notre parc de logements très vétuste. Les démolitions-reconstructions individuelles sont positives, mais elles sont loin d'être suffisantes pour répondre aux défis climatiques et démographiques", insiste M. Demeester. Actuellement, la construction compte 134.000 entreprises, et emploie 210.000 travailleurs.