"C'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est un bon vivant": le Grand-duc Henri de Luxembourg se confie sur son parrain, le roi Albert II

Le Grand-duc et la Grande-duchesse de Luxembourg entament demain une visite d'État en Belgique, renforçant les liens familiaux et diplomatiques entre les deux pays. Ils ont accordé une interview exclusive à l'équipe de Place Royale, dévoilant des détails sur cette visite officielle et leur relation avec la Belgique.

Dans cette interview, le Grand-duc a souligné l'importance des relations entre les deux pays, déclarant : "Quand on va en Belgique, tous les deux, on se sent tout à fait bien chez nous. Et quand les Belges viennent ici, il y en a beaucoup qui vivent au Luxembourg. Ils se sentent également très bien chez nous". Ces propos mettent en lumière l'aspect familial et chaleureux de cette visite d'État.

Demain, le Grand-duc et la Grande-duchesse de Luxembourg entament une visite d'État en Belgique, une occasion spéciale pour renforcer les liens entre les deux pays. En prévision de cet événement, le couple a partagé des détails sur cette visite lors d'une interview avec l'équipe de Place Royale. Le Grand-duc Henri de Luxembourg et son épouse Maria Teresa se sont exprimés sur l'importance de cette visite qui débutera demain, soulignant les liens affectifs qui les unissent à la Belgique.

La proximité entre les familles royales belge et luxembourgeoise a également été évoquée, avec le grand-duc Henri partageant des souvenirs personnels : "On a passé beaucoup de vacances ensemble que ce soit en Belgique ou ici à Luxembourg. Ou ailleurs d'ailleurs en Suisse à faire du ski ensemble. On se sent en famille et c'est une complicité de toujours qui s'est installée". Cette complicité familiale montre la profondeur des relations entre les deux familles royales.

En outre, le Grand-duc a évoqué sa relation spéciale avec le roi Albert II, son oncle et parrain, en partageant : "Le rôle de parrain, je dirais qu'il l'a fait à distance. Mais j'ai une très grande affection pour le roi Albert parce que c'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est un bon vivant, qui est amusant, qui a beaucoup de qualités". Ces déclarations soulignent les liens étroits et affectueux qui unissent les membres des familles royales belge et luxembourgeoise.

Au-delà des liens familiaux, cette visite d'État sera l'occasion d'échanger sur des sujets culturels et économiques, renforçant davantage les relations bilatérales entre la Belgique et le Luxembourg.