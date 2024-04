Le Grand-Duc de Luxembourg en visite en Belgique: il partage un gâteau d’anniversaire avec le roi Philippe

Sur cette tarte, deux bougies. Et c’est plutôt symbolique, puisqu’on le rappelle l’anniversaire du roi Philippe, c’était hier, le 15 avril. Et celui du Grand-Duc Henri de Luxembourg, c’est ce mardi 16 avril. Et c’est finalement, tout simplement, une photo de famille qui a été partagée. Une photo dans laquelle on peut voir les liens forts que partagent les deux familles.

Le Grand-Duc Henri de Luxembourg et son épouse Maria Theresa logent d’ailleurs au palais de Laeken, ce qui est plutôt exceptionnel. Et l’autre élément, qui témoigne également de cette complicité, et de la solidité de leur lien, c’est aussi le fait que, normalement, il n’y a qu’une visite d’état par règne. Et ici c’est déjà la deuxième fois qu’ils viennent, comme Grand-Duc et Grande-Duchesse en Belgique.

Aujourd’hui, c’est la journée la plus officielle, il y a d’abord une cérémonie sur la Place des Palais, devant le Palais royal : passage des troupes en revue, hymnes nationaux. Et puis ensuite, une visite au Sénat cet après-midi et l’apparition au balcon de la ville de Bruxelles. Le soir, un diner de Gala se tiendra au Château de Laeken.

Demain, ce sera une journée plus culturelle, avec une visite à Gand et Alost. Et pour clôturer, un concert, le soir.