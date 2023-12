La princesse Delphine envoie un courrier au Premier ministre: elle dit être victime d'injustice au sein de la famille royale

"Ma cliente s'inquiète depuis des mois de son rôle dans les événements officiels", écrit Marc Uyttendaele, avocat de la princesse Delphine, dans la lettre adressée au Premier ministre. "Elle est frappée par le fait qu'elle n'est invitée qu'à quelques-uns, comme le 21 juillet (fête nationale) et l'hommage aux membres décédés de la famille royale. Mais même là, elle est traitée différemment de son frère et de sa sœur, le prince Laurent et la princesse Astrid".

Delphine aurait fait part à deux reprises de ses inquiétudes au cabinet de son demi-frère, le roi Philippe. Mais celui-ci l'a renvoyé vers le Premier ministre, car selon lui, il s'agit d'une décision du gouvernement fédéral. Me Uyttendaele parle d'une décision "cachée" "de la part du gouvernement et - je suppose - de vous-même".

L'avocat rappelle au Premier ministre que la cour d'appel de Bruxelles a décidé en 2020 que Delphine devait être placée "sur le même pied" que les autres enfants de son père, le roi Albert II. "Elle a toujours fait attention à ne pas alimenter la polémique", mais Me Uyttendaele estime que la princesse ne peut plus éviter les questions de la presse. "La situation devient intenable et la place face à un dilemme. Soit elle dit la stricte vérité et porte ainsi atteinte à l'image de la monarchie, ce dont elle ne veut absolument pas. Ou bien elle reste silencieuse, mais alors elle donne l'impression de ne participer qu'à certaines occasions trop peu nombreuses".