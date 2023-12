"Terrible tragédie" près de Rome: un hôpital prend feu, trois personnes décèdent et 200 patients sont évacués

Le ministre de la Santé Orazio Schillaci a évoqué de son côté une "terrible tragédie" et envoyé ses condoléances aux familles des victimes."Nous espérons que l'enquête permettra de clarifier les causes de l'incendie dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté dans un communiqué samedi matin.

"L'incendie a fait trois victimes car la quatrième était décédée une heure plus tôt", a déclaré aux journalistes le président de la Région Latium, Francesco Rocca devant l'hôpital, alors que les pompiers avaient dans un premier temps fait état de quatre morts.