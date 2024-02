La Princesse Elisabeth aurait trouvé l'amour auprès d'un jeune Anglais: qu'en pensent les citoyens belges?

Cette information a vite fait le tour du pays et avec cela, son lot de commentaires. À Namur, nous sommes allés interroger les passants sur leurs ressentis concernant la supposée idylle de notre prochain monarque.

Selon les informations de nos confrères du Het Laatste Nieuws, la Princesse Élisabeth, qui fait ses études à Oxford, aurait trouvé l'amour au sein de son établissement. L'heureux élu s'appellerait Nicholas Dodd et serait un roturier de 22 ans. Décrit comme très bon élève, le courant serait très vite bien passé entre ce jeune homme et la future reine des Belges.

"En regardant vite, on dirait qu'il a des airs de Ronald Reagan", explique un homme. "Mais il faut vraiment regarder très vite... Après plusieurs secondes, on ne dirait plus, effectivement", sourit-il.

"S'ils s'aiment, voilà tout", clame une dame. "Je ne trouve pas qu'il faille absolument être de la noblesse. Du moment qu'ils aient des points communs, des valeurs communes et une bonne éducation". D'autres ont beaucoup moins d'intérêt pour la vie sentimentale d'Élisabeth. "Ils fréquentent qui ils veulent !", explique un monsieur. "Qu'il ne soit pas de la noblesse, ce n'est rien, on n'est plus au 18e siècle".