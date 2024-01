"Pénétrer sur le terrain du Palais, c'est pas compliqué": aucune plainte déposée contre la personne entrée par effraction au Palais Royal

Une enquête interne a depuis révélé comment la personne avait pu s'introduire dans le Palais, a indiqué M. Baert, sans donner davantage de détails. "Des mesures sont prises pour qu'une telle situation ne se reproduise pas".

Thomas de Bergeyck explique que "Pénétrer sur le terrain du palais royal, ce n'est pas compliqué. À l'avant, c'est un petit muret, puis ce sont des jardins, donc il y a moyen de rentrer facilement". Il ajoute que "À l'arrière, c'est plus compliqué, on a une grande enceinte de trois mètres, et puis il y a des policiers qui sont en faction devant la grille, donc il faut montrer patte blanche". Il appuie également sur le fait que la police fédérale n'est en sous effectif et que donc ce n'est un problème de sécurité.

Deux hypothèses sont mises en avant concernant cette intrusion : soit la femme est parvenue à rentrer par le jardin et a ensuite trouvé une porte ou une fenêtre ouverte, soit elle a été introduite par un membre du palais, ou alors elle est elle-même membre du service de nettoyage ou de cuisine et se serait assoupie.