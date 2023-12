La Princesse Elisabeth en visite dans l'hôpital qui porte son nom: "Tout le monde n'a pas l'occasion d'échanger avec la future reine"

Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth, Duchesse de Brabant, visite actuellement l'hôpital pour enfants "Princesse Elisabeth" à Gand, qu'elle a inauguré en septembre 2011, ce mercredi 20 décembre.

Ce centre hospitalier accueille des patients de moins de 15 ans ou de moins de 18 ans en cas de maladie chronique et les et donne la possibilité à leurs parents de passer la nuit avec eux. Il offre non seulement des soins médicaux, mais aussi des installations et services adaptés aux plus jeunes, telles qu'une salle de jeux, une école et des après-midis récréatives.