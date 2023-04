Le couple royal assistera au couronnement de Charles III

Le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront, le samedi 6 mai à Londres, à la cérémonie de couronnement du roi Charles III tandis que la princesse Elisabeth prendra part à la réception qui se déroulera la veille au soir au Palais de Buckingham, a annoncé mardi le Palais royal.

"Le protocole a évolué en l'espace de 70 ans", note le directeur de la communication du Palais royal, Xavier Baert. "Des invitations ont ainsi été adressées à de nombreux chefs d'État, en ce compris les têtes couronnées. A l'époque du couronnement d'Elizabeth II (le 2 juin 1953, NDLR), le roi Baudouin, qui régnait à l'époque, n'était pas présent. C'est le prince Albert qui avait alors participé à la cérémonie", rappelle-t-il.

D'autres souverains assisteront au sacre. C'est notamment le cas du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas, ainsi que le prince héritier Frederik de Danemark et son épouse la princesse Mary. Le prince héritier Akishino et son épouse la princesse Kiko représenteront, quant à eux, le Trône du Chrysanthème.