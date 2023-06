Le couple royal néerlandais est arrivé à Anvers

Le couple royal néerlandais, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima, est arrivé jeudi matin à Anvers. Le couple a fait son apparition vers 10h00 sur la Grand-Place et a été accueilli par la gouverneure de province Cathy Berx et le bourgmestre Bart De Wever, qui portait pour l'occasion une cravate orange. La reine Mathilde était également vêtue en orange, la couleur des Pays-Bas.