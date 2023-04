Le couple royal néerlandais présent au couronnement de Charles III

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas assisteront le 6 mai prochain au couronnement du roi Charles III tandis que les princesses Beatrix et Amelia prendront part à la réception qui se déroulera la veille au soir à Buckingham Palace, a indiqué lundi le service de presse de la Maison royale néerlandaise.

En ce qui concerne la Maison royale belge, si l'invitation est bien parvenue au Palais on ignore encore à l'heure actuelle qui fera le déplacement à Londres, explique l'attachée de presse du Palais lundi, précisant toutefois que la communication interviendra en temps voulu. Tant le roi Philippe que la reine Mathilde avaient assisté en septembre dernier aux funérailles de la reine Elizabeth II.

Il est de coutume qu'un chef d'Etat nouvellement entré en fonction rende visite d'abord à ses pairs et donc le roi Charles III aurait dû se rendre en premier aux Pays-Bas mais une exception peut être faite pour un couronnement, précise-t-on.

La reine Margrethe II de Danemark, âgée aujourd'hui de 83 ans et qui se remet d'une opération au dos sera représentée, quant à elle, par son fils, le prince héritier Frederik et son épouse la princesse Mary. Le prince héritier Akishino et son épouse la princesse Kiko représenteront, quant à eux, le Trône du Chrysanthème.