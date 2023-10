Le prince Emmanuel fête ses 18 ans: trois nouveaux clichés officiels dévoilés par le Palais

Le prince Emmanuel de Belgique, troisième des quatre enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde, célèbre ce mercredi son 18ème anniversaire. Et pour marquer cette occasion, comme le veut la tradition, le Palais Royal a dévoilé 3 nouveaux clichés officiels du prince, 3ème dans l'ordre de succession au trône. Ces images ont été prises au château de Laeken, domicile de la famille royale.

Le prince Emmanuel est né le 4 octobre 2005 à Anderlecht. Depuis l'été 2020, il suit un enseignement dispensé entièrement en anglais à l'International School of Brussels en vue d'obtenir un baccalauréat international. Cette année, il a fait sa rentrée avec sa soeur, la princesse Eléonore, qui l'a rejoint dans cette école. Le prince était auparavant scolarisé en néerlandais au sein de l'école Eureka à Kessel-Lo, et parle donc couramment le français, le néerlandais et l'anglais.