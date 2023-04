Le prince Laurent n'est "pas intéressé" par le reportage de la VRT à son sujet

"À la suite de très nombreuses questions de journalistes, je tiens à préciser que je n'ai pas participé au reportage de la VRT à mon sujet et que cela ne m'intéresse pas", a déclaré le Prince. "Moi seul, je connais ma vie et je n'ai pas besoin d'un reportage qui ne vise qu'à faire de l'audimat."

Le reportage "Prins Laurent - prins op overschot" sera diffusé à partir du mercredi 19 avril sur Canvas et sur la plateforme de streaming VRT MAX. Il donne la parole à 24 intervenants, parmi lesquels d'anciens camarades de classe, des experts royaux et des politiciens (anciens ou actuels). Les quatre épisodes reviennent sur les circonstances de l'abolition de la loi salique (réservant le trône aux hommes) en 1991, qui a fait perdre au prince Laurent deux places dans la succession au trône, sur sa popularité turbulente, sur son engagement en faveur des animaux et du climat, ainsi que sur les femmes de sa vie.