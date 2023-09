Le roi Philippe et le prince Gabriel à vélo à Anvers pour le dimanche sans voiture

Le roi Philippe et le prince Gabriel se sont baladés en vélo dans les rues d'Anvers, pour marquer le dimanche sans voiture organisé par la métropole portuaire.

A Anvers, le dimanche sans voiture prend le nom de "Antwerpen Shift", en référence au transfert de mode de transport vers la mobilité douce.

Philippe et Gabriel ont entamé leur tour au musée de la photographie et sont passés devant plusieurs sites emblématiques de la ville, avec des arrêts au Park Spoor Noord, au pont cyclable, au Steen et au Museum aan de Stroom (MAS), a constaté une correspondante de l'agence Belga.