L'initiative citoyenne "Be Heroes" recherche des héros du quotidien jusqu'au 18 juin

L'initiative citoyenne "Be Heroes", soutenue par le roi Philippe et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, recherche des "héros du quotidien" pour sa quatrième campagne, qui braque les projecteurs sur des personnes qui s'investissent de manière désintéressée au service des autres et de la société. Les candidats sélectionnés seront mis à l'honneur lors de la cérémonie de la Fête nationale, le 21 juillet.