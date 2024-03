Sur un marché avec le sourire: de nouvelles images de la princesse Kate ont été publiées

De nouvelles images de la princesse Kate ont été publiées lundi soir, la montrant souriante, à côté de son mari le prince William, sur un marché fermier à Windsor, dans l'ouest de Londres.

L'état de santé de la princesse alimente rumeurs et folles spéculations depuis des semaines. Sur une vidéo publiée notamment par le tabloïd le Sun, et une photo plus nette, on voit Kate, 42 ans, en train de marcher les cheveux lâchés, vêtue d'un legging et d'un pull noirs, souriante.